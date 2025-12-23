Πρόεδρος ΟΕΒ: Δημιουργούν στρεβλώσεις οι ατεκμηρίωτες αυξήσεις μισθών

Η πρόοδος και η ευημερία των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την θετική πορεία των επιχειρήσεων, αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης.

Στο πρωτοχρονιάτικό του μήνυμα, σημειώνει ότι οι μισθοί και τα ωφελήματα βελτιώνονται βιώσιμα, μόνο μέσα από την εύρωστη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της κερδοφορίας. «Ατεκμηρίωτες και ασύνδετες με την παραγωγικότητα αυξήσεις που επιβάλλονται κατά τρόπο τεχνητό από πάνω προς τα κάτω, δημιουργούν στρεβλώσεις και μεσοπρόθεσμα πλήττουν πρώτα αλλά όχι αποκλειστικά, αυτούς που θεωρητικά επιδιώκουν να προστατεύσουν», τονίζει.

«Όταν συζητούμε για την αναθεώρηση του εθνικού κατώτατου μισθού, οφείλουμε να κινούμαστε στη βάση των επιδόσεων της πραγματικής οικονομίας μεριμνώντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας», προσθέτει.

Συνταξιοδοτικό

Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, σημειώνει ότι «οφείλουμε να διατηρήσουμε την τριμερή χρηματοδότηση και να επιμερίσουμε δίκαια τα βάρη όχι μόνο μεταξύ των τριών εισφερόντων Μερών αλλά και μεταξύ των γενεών, ενώ παράλληλα πρέπει να αρθεί η ανισότητα των συντάξεων ανάμεσα σε συγκρίσιμους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».

Να τελειώνουμε με χρόνιες παθογένειες

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, «για να διατηρήσουμε τους ταχείς ρυθμούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και να ενισχύσουμε την εθνική ανταγωνιστικότητα, πρέπει να τελειώνουμε με χρόνιες παθογένειες στο εσωτερικό».

Σημειώνει ότι τα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ορθά αξιοποιούνται με σύνεση για τη μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά μέρος αυτών πρέπει να διοχετευθεί σε επενδύσεις στη βάση ενός εθνικού masterplan που θα επιλύσει οριστικά τα χρόνια, κρίσιμα ζητήματα:

i) Το ενεργειακό με την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας με προσιτό κόστος ηλεκτρισμού, συνδυάζοντας την πράσινη μετάβαση με την οικονομική βιωσιμότητα,

ii) το υδατικό με την οριστική απαλλαγή της χώρας από την εξάρτηση στις καιρικές συνθήκες και την βροχόπτωση,

iii) το στεγαστικό, ιδιαίτερα για τους νέους,

iv) την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (σε τουρισμό, βιομηχανία, κατασκευές, υγεία κ.λπ).

Παράλληλα με τα χρόνια θέματα, αναφέρει, καινούργιες προκλήσεις προβάλλουν που κατά το 2026 πρέπει να τύχουν χειρισμού υπό την μορφή του κατεπείγοντος. Η βασικότερη τούτων είναι η διαχείριση της ραγδαίας τεχνολογικής μετάβασης. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) και η αυστηρότερη Οδηγία NIS2 για την κυβερνοασφάλεια, θέτουν νέους κανόνες με τους οποίους οφείλουμε να προσαρμοστούμε ταχέως ώστε να αποκτήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Χρονιά υψηλών προσδοκιών και σημαντικών προκλήσεων

Το 2026 προβάλλει ως μια χρονιά υψηλών προσδοκιών αλλά και σημαντικών προκλήσεων για την Κύπρο και την επιχειρηματική κοινότητα, προσθέτει.

«Το έτος που ολοκληρώνεται σημαδεύτηκε, όπως και τα αμέσως προηγούμενα, από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, την ενεργειακή αβεβαιότητα και τις αυξημένες ρυθμιστικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις. Παρά το ρευστό και δυσχερές περιβάλλον, η κυπριακή οικονομία επέδειξε αξιοζήλευτη ανθεκτικότητα. Οι επιχειρήσεις μας, με ωριμότητα και προσαρμοστικότητα και σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, κράτησαν την χώρα σε ψηλές μακροοικονομικές επιδόσεις», σημειώνει.

Ιστορική ευκαιρία η προεδρία ΕΕ

«Το 2026 δεν είναι μια χρονιά όπως όλες οι άλλες. Από την 1η Ιανουαρίου, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που μας θέτει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Για την ΟΕΒ, αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία. Η ανταγωνιστικότητα έχει επιτέλους αναχθεί σε στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας για την ΕΕ και η Κύπρος μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα προωθώντας την «απο-γραφειοκρατικοποίηση» (omnibus και simplification process)», τονίζει.

«Είναι με βαθιά ικανοποίηση που βλέπουμε την Κυπριακή Προεδρία να προχωρεί με στόχο «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο» και μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της να είναι «Αυτονομία μέσα από την Ανταγωνιστικότητα». Η ταχεία ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζήτημα κυριολεκτικά υπαρξιακό», επισημαίνει.