Το σχέδιο της Alpha Bank Κύπρου για ανάπτυξη τομέα ασφαλειών
Η στρατηγική συμφωνία που συνήψε πρόσφατα η Alpha Bank με τις Universal Life και Altius Insurance δεν έχει σχεδιαστεί ως ενοποίηση ή συρρίκνωση της διανομής αλλά ως πλατφόρμα ανάπτυξης που αξιοποιεί υφιστάμενες δυνάμεις. Η Alpha Bank σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως τις διοικητικές ομάδες και τα διευρυμένα δίκτυα πωλήσεων των δύο εταιρειών
