Κοινή ανακοίνωση συντεχνιών: Πισωγύρισμα η απόφαση για κατώτατο μισθό

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026 είναι κατώτερη των περιστάσεων και αποτελεί πρόκληση για τις χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζόμενους που ανέμεναν με προσδοκία τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. "Το ύψος του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε αποτελεί πισωγύρισμα", σημειώνουν.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι με βάση τη συμφωνία για την ΑΤΑ στον Κατώτατο Μισθό από 1/01/2026 ενσωματώνεται το τιμαριθμικό επίδομα για 2 χρόνια που στα €1000 είναι περίπου €21. "Η αύξηση των €67 που αποφασίστηκε μετά από 6 μήνες υπηρεσίας απέχει κατά πολύ από τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας της Ε.Ε. για τον κατώτατο μισθό που ορίζει τη σχέση κατώτατου μισθού προς το διάμεσο μισθό στο 60%", σημειώνουν.

Ο κατώτατος μισθός πρόσληψης διαμορφώθηκε στα €979 συμπεριλαμβανομένης και της ΑΤΑ αποτελεί μόλις το 52% του διάμεσου μισθού του 2024 και ο κατώτατος μισθός των €1088 αποτελεί το 57,8% σε σύγκριση με το 58,5% του διάμεσου που ήταν το 2023, επισημαίνουν. Προσθέτουν, ακόμα, ότι το ποσοστό είναι ακόμα πιο χαμηλό σε σχέση με τον διάμεσο του 2025. Αφαιρώντας το ποσοστό της ΑΤΑ, η σχέση κατώτατου μισθού και διάμεσου μισθού μειώνεται περαιτέρω στο 56,6%, επισημαίνουν οι συντεχνίες. "Αυτό είναι οπισθοχώρηση, βήμα προς τα πίσω", υπογραμμίζουν.

Επιπρόσθετα, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες μέρες δημοσιοποιήθηκαν σειρά στοιχείων που επιβεβαιώνουν τις μεγάλες μισθολογικές ανισότητες που επικρατούν στην Κύπρο. Με βάση τη Στατιστική Υπηρεσία 267.000 κάτοικοι Κύπρου κατατάσσονται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, όπου το Διάμεσο Ισοδύναμο Εισόδημα είναι €12.271 ετησίως. Σε αυτές τις χιλιάδες κατατάσσονται και οι εργαζόμενοι με τον Κατώτατο Μισθό.

"Η Κυβέρνηση με την απόφαση της δεν οδηγεί στη σμίκρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Αντίθετα τις σφραγίζει και τις διαιωνίζει", αναφέρουν οι οργανώσεις.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι είναι απαράδεκτο το ότι η Κυβέρνηση στην απόφαση της για τον Κατώτατο Μισθό για ακόμα μια φορά δεν προχώρησε στην ωριαία απόδοση του. "Αθέτησε τις δεσμεύσεις της και ουσιαστικά με αυτή τη στάση της υποσκάπτει τον κατώτατο μισθό", αναφέρουν.

Προβληματική είναι και η διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στην Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς για ουσιαστική συζήτηση, υποστηρίζουν οι συντεχνίες, αναφέροντας ως ενδεικτικό και το γεγονός ότι δεν συγκλήθηκε ούτε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για συζήτηση του θέματος.

"Ο Κατώτατος Μισθός είναι κομβικής σημασίας στην υλοποίηση του στόχου για επαρκείς αξιοπρεπείς μισθούς όπως αυτό ορίζεται στην Οδηγία της Ε.Ε. Με την απόφαση της η κυβέρνηση περνά κάτω από τον πύχη των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και τις υποσχέσεις που η ίδια έδωσε για ενίσχυση των χαμηλά αμειβομένων εργαζομένων", αναφέρουν οι τρεις εργοδοτικές οργανώσεις καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ