Έπεσαν οι υπογραφές για τη συλλογική σύμβαση στις τράπεζες

Ο Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΕΣΤΚ) και η ΕΤΥΚ υπέγραψαν σήμερα τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούτα. Η νέα σύμβαση καλύπτει τα έτη 2023-2027.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, από τον Πρόεδρο του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκο Νικολάου και τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, Λοΐζο Χατζηκωστή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύμβαση επιβεβαιώνει το πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και στέλνει σαφές μήνυμα διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης, σταθερότητας και θετικής προοπτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, τόνισε: «Οι τράπεζες και οι εργαζόμενοι πορεύονται πλέον με κοινό όραμα για το μέλλον της χώρας ιδιαίτερα κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 κατά το οποίο η χώρα θα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία με το προσωπικό μας βασίζεται σήμερα στη σύμπραξη και όχι στην αντιπαράθεση. Εργοδότες και εργαζόμενοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά, με αφοσίωση στη δημιουργία αξίας για την οικονομία, τη στήριξη της κοινωνίας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».