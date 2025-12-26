Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, την πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για επέκταση της περιόδου απορρόφησης από το κράτος του κόστους της αύξησης των συντάξεων μέχρι την 30ή Ιουνίου 2026, για σκοπούς παραχώρησης του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), από την 1η Ιανουαρίου 2026, η οποία θα κυμαίνεται περίπου στο 3,38%, και με σκοπό να ενισχύσει τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, έκρινε αναγκαία την επέκταση της περιόδου απορρόφησης της εν λόγω αύξησης, η οποία διαφορετικά θα ολοκληρωνόταν την 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Με την απόφαση αυτή, προστίθεται, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς παροχής του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου δεν θα λαμβάνει υπόψη την αύξηση των συντάξεων του ΤΚΑ, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση ή και τον τερματισμό του ποσού που παραχωρείται ως Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχου.

Με την απόφαση, σημειώνεται, επιτυγχάνεται η διασφάλιση των εισοδημάτων περίπου 24.000 νοικοκυριών, τα οποία είναι ενταγμένα στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, περιλαμβανομένων και των νοικοκυριών χαμηλοσυνταξιούχων που λαμβάνουν το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι το κόστος της απορρόφησης ανέρχεται σε περίπου €13,5 εκατ. και με τη σημερινή απόφαση εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής στήριξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς καμία διαφοροποίηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου που παρέχεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ θα επωφεληθούν, παράλληλα, της αύξησης που θα λάβουν στις συντάξεις τους από το ΤΚΑ.