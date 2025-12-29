Το επιχειρηματικό πλάνο της MHV Mediterranean Hospitality Venture- Τα νεότερα για Landmark Nicosia, Parklane

Την ετήσια πρόοδο των δραστηριοτήτων της βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στο Έγγραφο Εισαγωγής με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, καταγράφει η MHV Mediterranean Hospitality Venture.

Ξενοδοχεία

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, στην Κύπρο, η εταιρεία σημείωσε μια καλή σεζόν και αναμένεται να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους του 2025 σε όλους τους βασικούς δείκτες απόδοσης, σημειώνοντας επίσης σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εγκαίνια του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia, Autograph Collection τον Δεκέμβριο του 2025, μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση. Βασιζόμενη στα ορόσημα του 2025, η εταιρεία καθορίζει τον προϋπολογισμό της για το 2026.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, έχουν αναφερθεί ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα, παράλληλα με την πρόοδο στη φάση σχεδιασμού για την επέκταση του ξενοδοχείου Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι.

Στην Πάρο, μετά την εξαγορά του ξενοδοχείου Porto Paros τον Οκτώβριο του 2024, η ελληνική θυγατρική, MHV Bluekey One Single Member S.A., ασχολείται με τον σχεδιασμό μιας ουσιαστικής ανακαίνισης, με στόχο τη μετατροπή του ακινήτου σε έναν κορυφαίο προορισμό φιλοξενίας. Η έναρξη αυτού του έργου εξαρτάται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού και αδειοδότησης.

Δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων

Στον τομέα των ακινήτων, αναφέρεται ότι η ζήτηση για τα ακίνητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Park Tower και Landmark Residential Tower, παραμένει ισχυρή, με αξιοσημείωτο όγκο πωλήσεων μονάδων το 2025 και θετικό χρονοδιάγραμμα για το 2026.

Στο Landmark Nicosia, η ανάπτυξη των πύργων γραφείων και κατοικιών συνεχίζεται, με αναμενόμενη παράδοση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2026, αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει υπογραφεί συμφωνία με την Marriott International για την εμπορική αξιοποίηση του πρώτου πύργου της σχεδιαζόμενης οικιστικής ανάπτυξης στο Parklane, ένα ξενοδοχείο Luxury Collection στη Λεμεσό, υπό τη σημαία της Luxury Collection Residences. Η κατασκευή αυτής της ανάπτυξης αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2026.