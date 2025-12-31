Μηνιαία μείωση στις τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία, αμετάβλητες σε ετήσια βάση

Μείωση κατά 0,7% κατέγραψε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό παρέμεινε αμετάβλητος. Στους πρώτους έντεκα μήνες, ο Δείκτης κατέγραψε μείωση 0,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Νοέμβριο 2025 έφτασε στις 122,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πιο αναλυτικά, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,1%.

Μείωση σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,8%) και στη μεταποίηση (-0,2%). Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,8%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (1,4%) και της μεταποίησης (0,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,1%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,0%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,5%).

Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (0,8%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (0,4%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (0,4%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-1,0%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ