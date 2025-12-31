Αύξηση 12,4% στα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβρη και 15% το δεκάμηνο

Αύξηση 12,4% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση και κατά 15% τους πρώτους 10 μήνες του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 458,6 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 12,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, όταν ήταν 407,9 εκ..

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 3.431,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 2.983,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Όσον αφορά την ανάλυση των δαπανών, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Οκτώβριο 2025 ανέρχεται σε 852,80 ευρώ σε σύγκριση με 888,47 ευρώ τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 4,0%.

Οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Οκτώβριο 2025, ξόδεψαν κατά μέσο όρο 108,42 ευρώ ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,1% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο 132,12 ευρώ.

Τέλος, οι τουρίστες από τη Γερμανία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,8%), ξόδεψαν 111,79 ευρώ ημερησίως.

Πηγή: ΚΥΠΕ