Σε αναζήτηση νέου ρόλου και επιρροής οι συντεχνίες

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με παραδοσιακά ισχυρή συνδικαλιστική παρουσία, παρότι η εργασιακή συσπείρωση έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες, με την πίεση να είναι εντονότερη στον ιδιωτικό τομέα και στις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς (2022/2041), έχει θέσει ως στόχο το 80% των εργαζομένων να καλύπτεται από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στην Κύπρο, η αποδυνάμωση της συλλογικότητας εκδηλώνεται στη διάβρωση της επιρροής, της διαπραγματευτικής ισχύος και της δημόσιας εικόνας των συντεχνιών. Είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας αλλαγών που συσσωρεύτηκαν μέσα σε μια δεκαετία. Η κρίση του 2013 λειτούργησε ως καταλύ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!