Παρατάσεις για δηλώσεις και πληρωμή ΦΠΑ

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ και Πληρωμής του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, 2024 και της Δήλωσης INTRASTAT που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2024 μέχρι 14 Ιανουαρίου, 2025

Παρατάσεις δίνονται για την υποβολή δηλώσεων και την πληρωμή ΦΠΑ από το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Τμήματος ανακοινώνεται παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ και Πληρωμής του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, 2024 και της Δήλωσης INTRASTAT που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2024 μέχρι 14 Ιανουαρίου, 2025.

Επίσης, αναφέρεται ότι η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, 2025, η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η υποβολή της Δήλωσης καταβολής του κατ’ αποκοπή ποσού ΦΠΑ για το Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί και η πληρωμή για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, παρατείνεται μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου, 2026.

Το Τμήμα επισημαίνει ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ επιβαρύνονται με €100.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι μη έγκαιρη πληρωμή οφειλόμενου ΦΠΑ επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Προστίθεται ότι μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT επιβαρύνεται με €15, εκπρόθεσμη υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) με €50, εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Ειδικού Καθεστώτος Αστικών Ταξί  με €51 όπως και πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ποσού για το Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

