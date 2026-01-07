Βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €116,1 εκατ. που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2024, στα €95,0 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2025

Σε ανακοίνωσή της για τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2025 (Τ3 2025), αναφέρει ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το Τ3 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €116,1 εκατ. που ήταν το Τ3 2024, στα €95,0 εκατ. το Τ3 2025. 

Προσαρμόζοντας, προσθέτει, τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €304,0 εκατ. το Τ3 2025, έναντι ελλείμματος ύψους €204,3 εκατ. το Τ3 2024.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ3 2025 σημείωσε επιδείνωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €31.523,4 εκατ., έναντι €30.094,9 εκατ. που ήταν το Τ2 2025. 

Προστίθεται ότι η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €13.386,8 εκατ. το Τ3 2025, έναντι καθαρής θέσης παθητικού ύψους €11.480,9 εκατ. το Τ2 2025.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €234.868,8 εκατ. το Τ3 2025, έναντι €232.988,2 εκατ. που ήταν το Τ2 2025. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση στα €224.957,9 εκατ., από €223.083,6 εκατ. το Τ2 2025. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €6,3 εκατ., στα €9.910,9 εκατ. το Τ3 2025.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.824,1 εκατ. το Τ3 2025, έναντι €59.044,1 εκατ. το Τ2 2025, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα -€24.223,3 εκατ. το Τ3 2025, από -€24.313,4 εκατ. το Τ2 2025, καταλήγει η Κεντρική Τράπεζα.

ΚΥΠΕ

