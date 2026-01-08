Ρέει άφθονο το χρήμα από τις τράπεζες- Ρεκόρ νέου δανεισμού €4,3 δισ.

Νέα δάνεια €4,3 δισ. έδωσαν τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι τράπεζες, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, καταγράφοντας νέο ρεκόρ δεκαετίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤ, τα νέα δάνεια που έδωσαν τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 αυξήθηκαν ετησίως κατά 32,2% καθώς την αντίστοιχη περίοδο του 2024 τα νέα δάνεια ήταν €3,3 δισ.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 42,5%. Ανήλθαν στα €2,8 δισ. από €2 δισ. το εντεκάμηνο του 2024. Τα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. ανήλθαν στα €2,3 δισ. από €1,5 δισ. πέρσι και τα δάνεια κάτω του €1 εκατ. στα €537,2 εκατ. από €504,5 εκατ.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 16,8% καθώς ανήλθαν στο €1,5 δισ. από €1,3 δισ. Τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο €1,2 δισ. από €991,4 εκατ. το εντεκάμηνο του 2024, τα νέα καταναλωτικά στα €245,3 εκατ. από €232,6 εκατ. και τα λοιπά δάνεια στα €70 εκατ. από €76,2 εκατ.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, ανήλθαν στα €716,1 εκατ. από €502,4 εκατ. πέρσι ενώ στις επιχειρήσεις στα €2,4 δισ. από €1,8 δισ. πέρσι.

Νοέμβριος

Όσον αφορά το Νοέμβριο, τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €256,3 εκατ., (από σύνολο €565,2 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €429,4 εκατ. (από σύνολο €624,9 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €20,4 εκατ. (από σύνολο €23,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €25,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €113,4 εκατ. (από σύνολο €155,7 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €117,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €158,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €48,3 εκατ. (από σύνολο €59,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €50,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €68,3 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €69,6 εκατ. (από σύνολο €320,8 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €232,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €359,6 εκατ. νέων δανείων).

Υγιής ο δανεισμός

Σημεώνεται ότι πλέον τα νέα δάνεια από τις τράπεζες είναι υγιή, καθώς δίνεται έμφαση στην ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών αντί στις εξασφαλίσεις, με αποτέλεσμα το ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων να ξεπερνά το 90%.