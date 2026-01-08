Τα κριτήρια απασχόλησης ξένων φοιτητών- Πού μπορούν να εργοδοτούνται

Τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους μπορούν να εργοδοτούνται ξένοι φοιτητές στην Κύπρο περιλαμβάνει προσχέδιο απόφασης (διατάγματος) που θα τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων την Παρασκευή στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενώ καταγράφονται και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του διατάγματος, επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη Δημοκρατία ως φοιτητές, σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών τους και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο.

Προϋπόθεση, αναφέρεται, αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών πλήρους φοίτησης και εγγράφου με το ωράριο σπουδών από αναγνωρισμένο ίδρυμα σπουδών, του μηνιαίου προγράμματος εργασίας του φοιτητή από τον εργοδότη, αντίγραφο της άδειας διαμονής του φοιτητή στην Κυπριακή Δημοκρατία και η εξασφάλιση συμβολαίου απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη, θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ξένοι φοιτητές θα μπορούν να εργοδοτούνται στο εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) ως αχθοφόροι φορτοεκφορτώσεων, εργάτες σταθμών βενζίνης-πλυντηρίων αυτοκινήτων. Στον τομέα της υγείας ως φροντιστές στεγών ηλικιωμένων και βοηθοί Θαλάμου σε κλινικές, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα, θα μπορούν να εργάζονται για περιστασιακές εργασίες οικιακής φύσης, στον τομέα της μεταποίησης ως εργάτες αρτοποιείων, μονάδων ζωοτροφών, ανακύκλωσης αποβλήτων και εργάτες νυκτερινής βάρδιας σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Πρόσθετα, θα μπορούν να εργάζονται ως εργάτες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και φροντιστές ζώων.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, θα μπορούν να απασχολούνται ως καθαριστές κτηρίων, εργάτες αποχετεύσεως, διανομείς διαφημιστικού/ενημερωτικού ταχυδρομείου και διανομείς έτοιμου φαγητού.

Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα εργοδότησης στον επισιτιστικό τομέα ως διανομείς έτοιμου φαγητού, βοηθοί κουζίνας, καθαριστές, τραπεζοκόμοι (αποκλειστικά σε εστιατόρια/κέντρα αναψυχής), μπάρμαν/μπαργούμαν (αποκλειστικά σε εστιατόρια/κέντρα αναψυχής) και στα ξενοδοχεία ως βοηθοί κουζίνας, καθαριστές, καμαριέρηδες/ρες, τραπεζοκόμοι, υπάλληλοι υποδοχής, μπάρμαν/μπαργούμαν.

Απασχόληση στο εμπόριο, πληροφορική

Παράλληλα, επιτρέπεται να εργάζονται στο επάγγελμα «πωλητής/πωλήτρια λιανικού εμπορίου», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου και της παρακολούθησης της κατάστασης της αγοράς εργασίας. Επίσης, όσοι παρακολουθούν προγράμματα σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, επιτρέπεται να εργάζονται στα επαγγέλματα του βοηθού προγραμματιστή Εφαρμογών, του βοηθού αναλυτή Συστημάτων, του βοηθού σχεδιαστή Λογισμικού και του βοηθού σχεδιαστή Διαδικτύου και Πολυμέσων.

Ακόμη, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές επιτρέπεται να εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα/ερευνητική εργασία που πραγματοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε πιστοποιημένο ερευνητικό ίδρυμα που ανήκει σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, νοουμένου ότι αυτά σχετίζονται με το πρόγραμμα των σπουδών των φοιτητών.