Τα δικαστήρια εξακολουθούν να ζητούν χαρτόσημα

Η έλευση της νέας χρονιάς έφερε την κατάργηση των τελών χαρτοσήμων, ένα από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά τα κυπριακά δικαστήρια εξακολουθούν να ζητούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων στις διάφορες διαδικασίες και έγγραφα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για να καταστεί εφικτή η κατάθεση εγγράφων απαιτείται η πληρωμή των προβλεπόμενων τελών με χαρτόσημά τα οποία όμως επίσημα έχουν καταργηθεί! Τα πρωτοκολλητήρια αρνούνται να δεχθούν την καταχώριση δικογράφων που δε φέρουν χαρτόσημα. Την πληρωμή του σχετικού τέλους απαιτεί και το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης εγγράφων i-justice.

H μη εφαρμογή της νομοθεσίας από τα δικαστήρια έχει προκαλέσει σύγχυση και δυσαρέσκεια στο νομικό κόσμο της Κύπρου, με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η διοίκηση του Ανώτατου απάντησε στον ΠΔΣ ότι το θέμα εξετάζεται. Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι δεν ήταν αναγκαίο να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια της εκτελεστικής εξουσίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, εν προκειμένω για την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου, η οποία είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Προφανώς υπήρξε κάποιο είδους ασυνεννοησία», είπε στον «Π» ο πρόεδρος του ΠΔΣ, Μιχάλης Βορκάς, και σχολίασε ότι η όλη κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με κυριότερο την υποχρέωση των διαδίκων να επιβαρύνονται με τέλη κατά τρόπο που δεν συνάδει με την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας για τα χαρτόσημα.

«Περαιτέρω», προσθέτει ο κ. Βορκάς, «προβληματίζει έντονα το γεγονός της πιθανής αδυναμίας καταχώρισης δικογράφων σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αριθμοί των χαρτοσήμων που υπάρχουν σήμερα, σε συνάρτηση με το θεμελιώδες δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, χωρίς να παραγνωρίσουμε το ότι αδικαιολόγητα επιφορτίζονται οι διάδικοι με πάρα πολλά έξοδα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το πώς και πότε θα τους επιστραφούν. Σίγουρα έπρεπε η Πολιτεία να μεριμνήσει έγκαιρα για να αποφευχθούν τα πιο πάνω προβλήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται».

Ο κ. Βορκάς προσέθεσε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο από το οποίο έλαβε ενημέρωση ότι το θέμα εξετάζεται.