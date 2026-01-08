Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα 34 εκατ. η επιβατική κίνηση αεροδρομίου Αθήνας το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6% αντίστοιχα

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 8,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα.

Συνολικά, σε ετήσια βάση, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 1,3% και 8,7% σε σχέση με το 2024.

