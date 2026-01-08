Στο €1,2 δισ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα του κράτους- Αύξηση 5,8% στα έσοδα και 7,8% στις δαπάνες

Μειωμένο καταγράφηκε το δημοσιονομικό πλεόνασμα του κράτους τους πρώτους έντεκα μήνες του 025 λόγω της ταχύτερης αύξησης των δαπανών σε σχέση με την άνοδο των εσόδων.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1,2 δισ. (3,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1,3 δισ. (3,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €748,3 εκατ. (+5,8%) και ανήλθαν στα €13,6 δισ. σε σύγκριση με €12,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €165,2 εκατ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €3,2 δισ. σε σύγκριση με €3,1 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €325,3 εκατ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €4,3 δισ. σε σύγκριση με €4 δισ. το 2024.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,6 εκατ. (+37,2%) και ανήλθαν στα €138,6 εκατ. σε σύγκριση με €101,0 εκατ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €34,6 εκατ. (+0,8%) και ανήλθαν στα €4,4 δισ. σε σύγκριση με €4,4 δισ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €13,5 εκατ. (-0,5%) και περιορίστηκαν στα €3 δισ. σε σύγκριση με €3 δισ. το 2024.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €155,5 εκατ. (+18,5%) και ανήλθαν στα €996,2 εκατ. σε σύγκριση με €840,7 εκατ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €47,5 εκατ. (+66,7%) και ανήλθαν στα €118,7 εκατ. σε σύγκριση με €71,2 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,4 εκατ. (-5,0%) και περιορίστηκαν στα €332,3 εκατ. σε σύγκριση με €349,7 εκατ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €903,3 εκατ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €12,4 δισ. σε σύγκριση με €11,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €210,0 εκατ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €3,5 δισ. σε σύγκριση με €3,3 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €328,5 εκατ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €5 δισ. σε σύγκριση με €4,7 δισ. το 2024. Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €69,3 εκατ. (+5,5%) και ανήλθε στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €345,9 εκατ. (+36,1%) και ανήλθε στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €958,4 εκατ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €119,2 εκατ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €929,9 εκατ. σε σύγκριση με €810,7 εκατ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €226,7 εκατ. και ανήλθαν στα €374,4 εκατ. σε σύγκριση με €147,7 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €2,1 εκατ. (-0,5%) και περιορίστηκαν στα €406,8 εκατ. σε σύγκριση με €408,9 εκατ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €34,3 εκατ. (-4,6%) και περιορίστηκαν στα €707,6 εκατ. σε σύγκριση με €741,9 εκατ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €14,0 εκατ. (-9,1%) και περιορίστηκαν στα €139,3 εκατ. σε σύγκριση με €153,3 εκατ. το 2024.

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.