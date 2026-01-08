Στο 0,1% ο πληθωρισμός το 2025- O πιο χαμηλός από το 2020

Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές το 2025 είχε ο τομέας ένδυσης και υπόδησης (-6,48%)

Σε μόλις 0,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο το 2025 από 1,81% το 2024, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές το 2025 είχε ο τομέας ένδυσης και υπόδησης (-6,48%). Μειωμένες κατά 1,38% ήταν και οι τιμές στον τομέα των μεταφορών ενώ μικρότερη ήταν η μείωση των τιμών στον τομέα επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και προϊόντων καθαρισμού (-0,7%). Στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η μείωση ήταν 0,41%.

Αντίθετα, αυξημένες κατά 4,72% ήταν οι τιμές στα εστιατόρια και ξενοδοχεία, 3,65% στον τομέα της εκπαίδευσης και 3,10% στον τομέα αναψυχής και πολιτισμού.

Όσον αφορά το Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός μειώθηκε με ρυθμό 0,5% και τον Νοέμβριο 2025 με ρυθμό 0,5%. Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2024 είχε αυξηθεί με ρυθμό 2,6%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,1%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-9,4%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-5,8%). Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (3,0%). 

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

 Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,9%), Εκπαίδευση (3,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%). 

 Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,8%) και Μεταφορές (-0,4%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,5%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,1%). 

