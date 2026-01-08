Δεν συντρέχει κίνδυνος στρεβλώσεων από τροποποίηση καθεστώτος Συνεργατικής, λέει η Έφορος

Βάσει της τροποποίησης του κυπριακού καθεστώτος για τη Συνεργατική Τράπεζα, δεν συντρέχει κίνδυνος πιθανών πρόσθετων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που να προκύπτουν από την πολύ περιορισμένη εξαίρεση λόγω της τροποποίησης, σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις, των μέτρων, οι οποίες αφορούν στην προσθήκη δυνατότητας της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) να επαναγοράζει χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προστατεύεται βάσει του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS), αναφέρει η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι το 2018 η Επιτροπή είχε εγκρίνει, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και με βάση τις γενικές αρχές της Τραπεζικής Ανακοίνωσης του 2013, κυπριακά μέτρα για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία περιλάμβανε την πώληση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεών της στην Ελληνική Τράπεζα (SA.35334/2018).

Προσθέτει ότι από το 2018 έως το 2023 εγκρίθηκαν διάφορες τροποποιήσεις των μέτρων (SA.35334/2018, SA. 35334/ 2019, SA.107455/2023).

Αναφέρει ότι το 2025, η Κύπρος κοινοποίησε εκ νέου στην Επιτροπή ορισμένες τροποποιήσεις των μέτρων, οι οποίες αφορούν στην προσθήκη δυνατότητας της ΚΕΔΙΠΕΣ να επαναγοράζει χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προστατεύεται βάσει του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS), και τα οποία είχαν προηγουμένως μεταβιβαστεί από τη Συνεργατική Τράπεζα στην Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την Έφορο, η Επιτροπή παρατήρησε αρχικά ότι η τροποποίηση επιτρέπει στην ΚΕΠΙΔΕΣ να επαναγοράζει από την Ελληνική Τράπεζα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προστατεύονται από το APS, μέσω ιδίων πόρων.

Συνεπώς, προσθέτει, δεν υφίσταται πρόσθετη μεταβίβαση κρατικών πόρων προς αυτήν, ούτε πρόκειται να επηρεαστούν οι υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της ΚΕΠΙΔΕΣ και ως εκ τούτου, δεν χορηγείται νέα ενίσχυση στην ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά η συμβατότητα κρίνεται με βάση την αρχική ενίσχυση.

Επιπλέον, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι οι πιθανές επιπτώσεις της τροποποίησης εξετάστηκαν σε τρία επίπεδα.

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο που αφορά στον περιορισμό του κόστους της εκκαθάρισης, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι η Επιτροπή παρατήρησε ότι η αρχική εγκριτική της απόφαση διασφάλιζε ότι τα έσοδα από την εκκαθάριση των παλαιών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Τράπεζας θα επιστραφούν εγκαίρως στο κυπριακό δημόσιο, γεγονός που καταλήγει να μειώνει το κόστος της εκκαθάρισης μακροπρόθεσμα. Περαιτέρω, αναφέρει ότι έχει ήδη διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διαδικασία εξυγίανσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη απόδοση για το κράτος.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η τροποποίηση δεν επηρεάζει την αξίωση της Κύπρου να λάβει όλα τα έσοδα που προέρχονται από την εξυγίανση των παλαιών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Τράπεζας.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι καθήκον της Κύπρου αποτελεί να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των όρων της τροποποίησης με εκείνους της αγοράς, προκειμένου να μη συνεπάγεται επιπλέον κόστος εκκαθάρισης.

«Με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα αποκτήσει η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι παρόμοιας φύσεως με αυτά που ήδη κατέχει, δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η διαχείριση των νεο-αποκτηθέντων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τα υφιστάμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια», αναφέρει και προσθέτει πως «η συνολική ισορροπία της απόφασης του 2018 παραμένει αμετάβλητη ως προς το σημείο αυτό».

Σε σχέση με το δεύτερο επίπεδο που αφορά στον περιορισμό των στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι η Επιτροπή παρατήρησε ότι η τροποποίηση προβλέπει περιορισμένη εξαίρεση από τις αρχικές δεσμεύσεις και προσθέτει πως τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ θα αυξηθούν μόνο οριακά μετά την απόκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα παραμείνουν σίγουρα πολύ κάτω από τα αρχικά ποσά.

«Με άλλα λόγια, η επίδραση της απόκτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέγεθος του ισολογισμού της ΚΕΔΙΠΕΣ και, κατά συνέπεια, στον ανταγωνισμό στις αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο θα είναι ελάχιστη», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η υπολειπόμενη οντότητα ήδη φέρει το 90% του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που πρόκειται να αποκτηθούν. Επομένως, ο αντίκτυπος της συναλλαγής στην ΚΕΔΙΠΕΣ, από την άποψη της οικονομικής έκθεσης, σε αντίθεση με τα επίσημα ονομαστικά ποσά, δεν θα είναι σημαντικός.

«Επομένως, δεν συντρέχει κίνδυνος πιθανών πρόσθετων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που να προκύπτουν από αυτή την πολύ περιορισμένη εξαίρεση», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με το τρίτο επίπεδο που αφορά στις κατανομές των βαρών, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει ότι η Επιτροπή έκρινε ότι η τροποποίηση δεν την επηρεάζει.

«Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στα έσοδα που προέρχονται από την εξυγίανση των παλαιών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Τράπεζας έως ότου αποπληρωθεί πλήρως η ενίσχυση», προσθέτει.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι σε περίπτωση που η ΚΕΔΙΠΕΣ αποκομίσει κέρδη από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρόκειται να αποκτήσει, τα κέρδη αυτά θα επιστρέφονται σε κάθε περίπτωση στο κράτος.

«Επομένως, δεν επηρεάζεται ούτε η κατανομή των βαρών. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε την κυπριακή τροποποίηση», καταλήγει.

ΚΥΠΕ