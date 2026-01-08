Άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,61%, κλείνοντας στις 286,77 μονάδες.

Άνοδο 0,62% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 173,97 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €548.471,96.

Άνοδο παρουσιάσαν οι δείκτες της Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοτό 0,62% και 0,83% αντίστοιχα. Κέρδη 0,75% κατέγραψε και ο Δείκτης των Ξενοδοχείων, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν απώλειες 0,31%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €436.536 (άνοδος 0,70% – τιμή κλεισίματος €8,58), οι τίτλοι της Eurobank με €22.483,86 (άνοδος 3,98% - τιμή κλεισίματος €3,74), της Louis Plc με €22.011,12 (άνοδος 5,30% - τιμή κλεισίματος €0,139), της Δήμητρας Επενδυτική με €21.269,22 (πτώση 0,31% – τιμή κλεισίματος €1,595) και της Logicom με €18.007,02 (άνοδος 1,67% - τιμή κλεισίματος €3,66).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 159.

Πηγή: ΚΥΠΕ