Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,61%, κλείνοντας στις 286,77 μονάδες

Άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,61%, κλείνοντας στις 286,77 μονάδες.

Άνοδο 0,62% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 173,97 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €548.471,96.

Άνοδο παρουσιάσαν οι δείκτες της Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοτό 0,62% και 0,83% αντίστοιχα. Κέρδη 0,75% κατέγραψε και ο Δείκτης των Ξενοδοχείων, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν απώλειες 0,31%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €436.536 (άνοδος 0,70% – τιμή κλεισίματος €8,58), οι τίτλοι της Eurobank με €22.483,86 (άνοδος 3,98% - τιμή κλεισίματος €3,74), της Louis Plc με €22.011,12 (άνοδος 5,30% - τιμή κλεισίματος €0,139), της Δήμητρας Επενδυτική με €21.269,22 (πτώση 0,31% – τιμή κλεισίματος €1,595) και της Logicom με €18.007,02 (άνοδος 1,67% - τιμή κλεισίματος €3,66).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 5  παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 159.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα