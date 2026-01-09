Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ για την ναυτιλία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συνάντηση Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη

Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας, με στόχο την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας του κλάδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση που είχε η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο την Πέμπτη.

Ανακοίνωση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, αναφέρει ότι αντιπροσωπεία της, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της, Πόλυ Χατζηωάννου, και τον Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Χατζηγιάννη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη συνάντηση, αναφέρεται, συζητήθηκαν ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή ναυτιλία, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής και διεθνούς παρουσίας του τομέα.

"Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ναυτιλίας, με στόχο την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας του κλάδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την οικονομική ανάπτυξη, όσο και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης" σημειώνεται. 

Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη προώθησης μιας ρεαλιστικής και τεχνικά εφαρμόσιμης προσέγγισης στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, στο πλαίσιο του IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), διασφαλίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τον τεχνικό ρόλο του Οργανισμού.

Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη οι θέσεις μεγάλων ναυτιλιακών δυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι σε ρυθμιστικά μοντέλα που βασίζονται αποκλειστικά στη φορολόγηση.

Στόχος καταλήγει η ανακοίνωση, είναι η διαφύλαξη του τεχνικού χαρακτήρα του IMO και η αποφυγή της μετατροπής του σε μηχανισμό παγκόσμιας δημοσιονομικής ανακατανομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

