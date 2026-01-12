Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τιμές ρεκόρ για χρυσό και ασήμι μετά τις απειλές εναντίον ομοσπονδιακής ΚΤ ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό Yπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της Κεντρικής Τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Fedχρυσός

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα