Στα 55.301 άτομα η απασχόληση στην κυβέρνηση- Οριακή ετήσια αύξηση

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε στα 55.301 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 0,4% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,8%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (0,4%) παρατηρείται στο Μόνιμο προσωπικό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-0,7%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό.

Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (23,5%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.