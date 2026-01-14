Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ενέργεια και υδατικό, στο επίκεντρο συσκέψεων στο Προεδρικό

H προώθηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η πορεία υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, αποτέλεσαν αντικείμενο συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Προεδρικό, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αξιόπιστες πηγές, σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος, παρουσία των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ενημερώθηκε για την μέχρι σήμερα προεργασία και συζητήθηκαν οι στόχοι της μεταρρύθμισης, δηλαδή η επάρκεια και αύξηση των συντάξεων και η βιωσιμότητα του Ταμείου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στη σύσκεψη για το υδατικό, η οποία έγινε παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έγινε ενημέρωση για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί καθώς η Κύπρος διάγει μια από τις χειρότερες περιόδους λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε αναφορικά με τις ενέργειες που γίνονται για τις μονάδες αφαλάτωσης, τη χρήση ανακυκλωμένου νερού και τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι υδρευτικές αλλά και οι αρδευτικές ανάγκες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, παρουσία των Υπουργών Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Εξωτερικών, ενημερώθηκε για την πορεία των ενεργειών που σχετίζονται με το τερματικό στο Βασιλικό, καθώς και άλλες προσπάθειες και σχεδιασμούς με στόχο να εξασφαλιστεί η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την πρόοδο στην εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αέριου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, σημειώνουν.

Στο πλαίσιο των εν λόγω συσκέψεων συζητήθηκε και η επικείμενη επίσκεψη, εντός Ιανουαρίου, στα ΗΑΕ Υπουργών της κυβέρνησης για συνέχιση των συζητήσεων για συνεργασία στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών και υδατικών έργων.

Πηγή: ΚΥΠΕ