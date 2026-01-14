Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Νοέμβριο

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Νοέμβριο του 2025, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, αυξήθηκε στο 1,13% από 1,07% τον Οκτώβριο

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,49% από 1,41% τον Οκτώβριο. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,47% από 1,43% τον προηγούμενο μήνα και η Alpha Bank με 1,36% από 1,12%.

Τα καταθετικά επιτόκια της Eurobank ανέρχονται στο 1,11% όσο και τον προηγούμενο μήνα και της Societe Generale στο 0,94% από 0,80%.

Το καταθετικό της cdbbank είναι 1,25% από 1%. Όσον αφορά τον ΟΧΣ, αυξήθηκε στο 0,88% στο 0,82%. H Τράπεζα Κύπρου έχει καταθετικό επιτόκιο 0,67% από 0,85%.

Όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων για επιχειρήσεις, το υψηλότερο έχει η Ancoria (1,51%) και ακολουθεί η Alpha Bank (1,43%) και η cdbbank (1,42%).

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 2,96% από 3,08%

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Εθνική Τράπεζα με 4,01% και ο ΟΧΣ με 3,52%.