Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Νοέμβριο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,49% από 1,41% τον Οκτώβριο. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,47% από 1,43% τον προηγούμενο μήνα και η Alpha Bank με 1,36% από 1,12%.

Τα  αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Νοέμβριο του 2025, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, αυξήθηκε στο 1,13% από 1,07% τον Οκτώβριο

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,49% από 1,41% τον Οκτώβριο. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,47% από 1,43% τον προηγούμενο μήνα και η Alpha Bank με 1,36% από 1,12%.

Τα καταθετικά επιτόκια της Eurobank ανέρχονται στο 1,11% όσο και τον προηγούμενο μήνα και της Societe Generale στο 0,94% από 0,80%.

Το καταθετικό της cdbbank είναι 1,25% από 1%. Όσον αφορά τον ΟΧΣ, αυξήθηκε  στο 0,88% στο 0,82%. H Τράπεζα Κύπρου έχει καταθετικό επιτόκιο 0,67% από 0,85%.

Όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων για επιχειρήσεις, το υψηλότερο έχει η Ancoria (1,51%) και ακολουθεί η Alpha Bank (1,43%) και η cdbbank (1,42%).

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου  προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 2,96% από 3,08%

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Εθνική Τράπεζα με 4,01% και ο ΟΧΣ με 3,52%.

Tags

τράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα