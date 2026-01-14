Καταλυτικός ο ρόλος του για αποκρατικοποίηση ΧΑΚ, λέει το γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά από την κατ’ άρθρο συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωση το γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλας Μιχαηλίδου.

Στην ανακοίνωση σημειώνει ότι μετά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, «πλέον υιοθετείται η θέση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι η οικονομική προσφορά θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην αξιολόγηση των προσφορών και όχι τα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία, όμως, ποιοτικά κριτήρια γίνονται αποδεκτά σαν κριτήριο αξιολόγησης, ως οι εισηγήσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Οικονομικών και Προϋπολογισμού».

Αναφέρει, ακόμα, ότι «λόγω της πολυπλοκότητας, αλλά και της σοβαρότητας του θέματος, αλλά και των κενών που παρουσιάστηκαν αρχικά στο νομοσχέδιο, η γραπτή εισήγηση του Γραφείου της Εφόρου προς τις αρμόδιες Αρχές ήταν, μεταξύ άλλων σημαντικών επισημάνσεων, η προ-κοινοποίηση του θέματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόψεις για νομική ασφάλεια, κάτι το οποίο στη συνέχεια λήφθηκε υπόψη».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, ακόμα, «ότι η αποκρατικοποίηση θα γίνει με ανοιχτό διάφανο διαγωνισμό χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε δικαιούχου, με εκ των προτέρων καθορισμό των προαπαιτούμενων κριτηρίων συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από όλους τους συμμετέχοντες, και τα οποία πλέον με τη γραπτή εισήγηση της Εφόρου καταχωρίζονται στον νόμο και στα έγγραφα του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα η τελική βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς να καταλήγει, μετά από διαβούλευση, στο 70%, και των ποιοτικών κριτηρίων-επιχειρηματικού πλάνου στο 30%».

Προστίθεται ότι «η εν λόγω κατάληξη προέκυψε μετά από συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και των θέσεων του Γραφείου, αφού στο αρχικό και πρώτο στάδιο το κυρίαρχο και βασικό κριτήριο επιλογής, πέραν των προαπαιτούμενων ως καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μόνο το κριτήριο της οικονομικής προσφοράς με βαρύτητα 100%, ούτως ώστε να επιλεγεί ο δικαιούχος με την καλύτερη και ψηλότερη προσφορά».

Σημειώνεται ότι, «λόγω των θέσεων και απαιτήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για συμπερίληψη και ποιοτικών κριτηρίων κατά την τελική αξιολόγηση, έγινε εισήγηση από το ΧΑΚ, αλλά σε εκ διαμέτρου αντίθετο πλαίσιο με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, προτάσσοντας ως βαρύτητες της οικονομικής προσφοράς στο 40% και των ποιοτικών κριτηρίων – επιχειρηματικό πλάνο στο 60%, κάτι το οποίο το Γραφείο μας διαφώνησε γραπτώς, λόγω του ότι η οικονομική προσφορά δεν ήταν πλέον το κυρίαρχο κριτήριο».

«Βάσει τούτου, με την υπόδειξη, παρακίνηση και επιμονή του ΓΕΕΚΕ και με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, έγινε επικοινωνία με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τόνισε τη σημασία του να παραμείνει η οικονομική προσφορά το κυρίαρχο κριτήριο ως η αρχική θέση και του ΓΕΕΚΕ», συνεχίζει η Έφορος, σημειώνοντας ότι με την καθοδήγηση του Γραφείου της, υποβλήθηκε τελικά εισήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών στο Γραφείο μας με βαρύτητες 70% για οικονομική προσφορά και 30% για τα ποιοτικά κριτήρια-επιχειρηματικό πλάνο.

«Διαπιστώνεται ότι η παρέμβαση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ήταν καταλυτική, αφού η οικονομική προσφορά έχει τελικά τον κυρίαρχο ρόλο και, ταυτόχρονα, γίνεται συμπερίληψη και ποιοτικών κριτηρίων (εισήγηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής), αλλά με χαμηλότερο ποσοστό βαρύτητας και αυτό, επιπρόσθετα των προ απαιτούμενων ελάχιστων προδιαγραφών συμμετοχής στον διαγωνισμό, για τα οποία γίνεται γραπτή εισήγηση από το ΓΕΕΚΕ ότι αυτά τα ποιοτικά κριτήρια και η μεθοδολογία υπολογισμού και τελικής αξιολόγησης αυτών θα πρέπει να εφαρμόζονται με διαφάνεια, χωρίς διάκριση, και να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο στόχο, ούτως ώστε να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το ΧΑΚ και, κατά συνέπεια, και την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας», καταλήγει.

