Κύπρια εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου μιλά στον «Π»: «Βλέπαμε τους πυραύλους»

Στο Ντουμπάι παραμένει εγκλωβισμένη από το Σάββατο η Κύπρια τουρίστρια Φαίδρα Μιχαηλίδου, καθώς ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε από νωρίς λόγω των επιθέσεων στην περιοχή. Η ίδια διέμενε σε ξενοδοχείο κοντά στη Μαρίνα και επρόκειτο να επιστρέψει στην Κύπρο το Σάββατο βράδυ, ωστόσο η πτήση της ακυρώθηκε.

Το πρωί του Σαββάτου, πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, είχε μεταβεί στο Palm για βόλτα.

Από την πρωινή βόλτα στους βομβαρδισμούς

Όπως περιγράφει:

«Σάββατο βράδυ θα φεύγαμε. Το πρωί είμασταν στο Palm και προς το μεσημέρι αρχίσαν να ακούγονται βομβαρδισμοί. Μας έστειλε η αεροπορική ότι ακυρώθηκε η πτήση. Μετά επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και επικοινωνήσαμε αμέσως με την Κυπριακή Πρεσβεία εδώ. Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν να μείνουμε στο ξενοδοχείο και να αποφύγουμε τα πολυσύχναστα μέρη, ότι δεν έχουν ακόμα ενημερώσει από το Υπουργείο και ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι όσο ο εναέριος χωρίς είναι κλειστός».

Υπενθυμίζεται ότι τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκλήθηκαν από υπολείμματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

«Βλέπαμε τους πυραύλους από πάνω μας»

Παρά την ένταση, το απόγευμα η εικόνα στην πόλη έμοιαζε σχετικά ήρεμη.

«Το βράδυ βγήκαμε να φάμε κάτι, ο κόσμος κυκλοφορούσε φυσιολογικά, όμως υπήρχε ανησυχία. Βλέπαμε τους πυραύλους από πάνω μας να αναχαιτίζονται και ακούγαμε βομβαρδισμούς».

Συναγερμός στη 01:00

Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα η κατάσταση κλιμακώθηκε.

«Το βράδυ κατα τις 01:00 χτύπησε συναγερμός στα κινητά μας και κατεβήκαμε όλοι κάτω. Επικρατούσε πανικός και το προσωπικό του ξενοδοχείου προσπαθούσε να μας καθησυχάσει λέγοντας μας ότι είμαστε ασφαλείς στα Αραβικά Εμιράτα. Κοιμηθήκαμε πολύ λίγο το βράδυ».

Το πρωί της Κυριακής η εικόνα παρέμενε τεταμένη.

«Σήμερα το πρωί πάλι βλέπουμε αναχαιτίσεις πυραύλων από πάνω μας και ακούγονται εκρήξεις».

Διαβάστε επίσης:

Live: Οργή και αντίποινα του Ιράν με τον θάνατο του Χαμενεΐ - Εκρήξεις στο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου, σκληρή προειδοποίηση από Τραμπ

Ιράν μετά τον Χαμενεΐ: Ποιος αναλαμβάνει την εξουσία - Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Φόβοι για «ράλι» ανόδου στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Αβεβαιότητα για τον επαναπατρισμό και τα έξοδα

Πέρα από το ζήτημα της ασφάλειας, η Φαίδρα Μιχαηλίδου εκφράζει ανησυχία για τον επαναπατρισμό και το οικονομικό βάρος του εγκλωβισμού.

Η ίδια επικοινώνησε με την Πρεσβεία της ΚΔ στο Άμπου Ντάμπι για το σχέδιο Εστία, το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης. Η Πρεσβεία εξήγησε ότι το Εστία αφορά τον επαναπατρισμό εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

«Ρώτησα αν θα μας παραχωρηθεί διαμονή γιατί είναι δύσκολο για τον κόσμο να συνεχίσει να πληρώνει τα ξενοδοχεία και όλα τα επιπλέον έξοδα και μου είπε ότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση ίσως το υπουργείο βοηθήσει με αυτό.»

Καμία ουσιαστική βοήθεια και έλλειψη ενημέρωσης

«Γενικά καμιά ουσιαστική βοήθεια. Μας είπαν να γραφτούμε σε μια πλατφόρμα το οποίο κάναμε από την πρώτη στιγμή.»

Η Πρεσβεία εξήγησε πως προς το παρόν μαζεύουν πληροφορίες και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.

«Καταλαβαίνω οτι δεν μπορεί να γίνει κάτι αν δεν ανοίξει το airspace όμως αυτή τη στιγμή πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά εκτός του budget μας. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα όμως είναι και αυτό ένα θέμα».

Όπως εξήγησε, οι αρχές τους καθησυχάζουν ότι είναι ασφαλείς αλλά το πρόβλημα παραμένει: δεν μπορούν να φύγουν και δεν έχουν βοήθεια στη διαμονή και στην ενημέρωση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει:

«Εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τις κατά τόπους αρχές των χωρών όπου βρίσκονται, καθώς και τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφαρμόζοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας.

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών».