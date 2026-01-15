Σε εξέλιξη οι εργασίες του Κολλεγίου Επιτρόπων - Live εικόνα οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν (φώτος)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Online υπολογισμός του φόρου εισοδήματος – Δοκιμάστε το νέο εργαλείο του Τμήματος Φορολογίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν επίσημη φορολογική εκτίμηση, αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας

Διαδικτυακό εργαλείο για τον ενδεικτικό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έθεσε σε λειτουργία το Τμήμα Φορολογίας.

Ωστόσο σημειώνει ότι «οι υπολογισμοί που παρέχονται από το παρόν εργαλείο είναι ενδεικτικοί και βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης. Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν επίσημη φορολογική εκτίμηση. Για επίσημη ενημέρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στην ειδική ενότητα “Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026” στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας».

Πατήστε ΕΔΩ.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα