Online υπολογισμός του φόρου εισοδήματος – Δοκιμάστε το νέο εργαλείο του Τμήματος Φορολογίας

Διαδικτυακό εργαλείο για τον ενδεικτικό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έθεσε σε λειτουργία το Τμήμα Φορολογίας.

Ωστόσο σημειώνει ότι «οι υπολογισμοί που παρέχονται από το παρόν εργαλείο είναι ενδεικτικοί και βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης. Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν επίσημη φορολογική εκτίμηση. Για επίσημη ενημέρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στην ειδική ενότητα “Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026” στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας».

