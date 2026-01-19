Το 18% των νέων εργάζονται και σπουδάζουν ταυτόχρονα

Το 17,9% των νέων στην Κύπρο εργάζονται και σπουδάζουν ταυτόχρονα, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat.

Όσον αφορά την ΕΕ, το 25,4% των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15-29 ετών) εργάζονταν κατά τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης. Το 71,4% των νέων παρέμενε εκτός εργατικού δυναμικού και το 3,2% ήταν άνεργοι (διαθέσιμοι για απασχόληση και αναζητούσαν ενεργά εργασία) κατά τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης.

Η Ολλανδία (74,3%), η Δανία (56,4%) και η Γερμανία (45,8%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά νέων που εργάζονταν και σπούδαζαν ταυτόχρονα. Αντίθετα, η Ρουμανία (2,4%), η Ελλάδα (6,0%) και η Κροατία (6,4%) ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων νέων στην επίσημη εκπαίδευση, που ήταν διαθέσιμοι για απασχόληση και αναζητούσαν ενεργά εργασία, καταγράφηκαν στη Σουηδία (14,1%), τη Φινλανδία (10,0%) και τη Δανία (9,6%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ρουμανία (0,6%), η Κροατία, η Τσεχία και η Ουγγαρία (από 0,8%) είχαν λιγότερο από 1% νέων που αναζητούσαν εργασία.