Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με διαφάνεια οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στην Κύπρο-Η έσχατη λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Στο πλαίσιο ενημέρωσης οικονομικών συντακτών, αναλύθηκε εκτενώς η λειτουργία και οι δυνατότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων που λειτουργεί από το 2019. Αναλύθηκαν οι σημαντικοί παράμετροι που διέπουν στο σύστημα, ενώ έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πλειστηριασμών στην Κύπρο που από το 2022 γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Με διαφάνεια γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στην Κύπρο, τονίστηκε σήμερα από στελέχη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της θυγατρικής του συνδέσμου ACB E-Auctions.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης οικονομικών συντακτών, αναλύθηκε εκτενώς η λειτουργία και οι δυνατότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων που λειτουργεί από το 2019. Αναλύθηκαν οι σημαντικοί παράμετροι που διέπουν στο σύστημα, ενώ έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πλειστηριασμών στην Κύπρο που από το 2022 γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία είναι αδιάβλητη, διαφανής και δίκαια προς όλους τους προσφοροδότες.

Επισημάνθηκε ότι οι πλειστηριασμοί είναι η έσχατη λύση αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται σε δανειολήπτες που δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους με αποτέλεσμα να καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, ενώ μέχρι και την τελευταία στιγμή ακόμη και μεσούσης της διαδικασίας του πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν την κυριότητα του ακινήτου τους.

Παράλληλα, σε παρουσίαση που έγινε τονίστηκε ότι εξαλείφθηκαν φαινόμενα τραμπουκισμών που λάμβαναν χώρα στους φυσικούς πλειστηριασμούς.

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΕκποιήσειςΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα