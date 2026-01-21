Με διαφάνεια οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στην Κύπρο-Η έσχατη λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Με διαφάνεια γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στην Κύπρο, τονίστηκε σήμερα από στελέχη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της θυγατρικής του συνδέσμου ACB E-Auctions.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης οικονομικών συντακτών, αναλύθηκε εκτενώς η λειτουργία και οι δυνατότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων που λειτουργεί από το 2019. Αναλύθηκαν οι σημαντικοί παράμετροι που διέπουν στο σύστημα, ενώ έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πλειστηριασμών στην Κύπρο που από το 2022 γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία είναι αδιάβλητη, διαφανής και δίκαια προς όλους τους προσφοροδότες.

Επισημάνθηκε ότι οι πλειστηριασμοί είναι η έσχατη λύση αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται σε δανειολήπτες που δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους με αποτέλεσμα να καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, ενώ μέχρι και την τελευταία στιγμή ακόμη και μεσούσης της διαδικασίας του πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν την κυριότητα του ακινήτου τους.

Παράλληλα, σε παρουσίαση που έγινε τονίστηκε ότι εξαλείφθηκαν φαινόμενα τραμπουκισμών που λάμβαναν χώρα στους φυσικούς πλειστηριασμούς.