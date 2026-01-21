Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Ζημιές κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 287,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%. Ο δείκτης FTSE/CySE 20, που διαμορφώθηκε στις 172,25 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 383.318,57 ευρώ.

Πτώση κατέγραψα όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή παρουσίασε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών, ο οποίος υποχώρησε κατά 1,25%. Πτώση 0,47% σημείωσαν τόσο η Κύρια Αγορά, όσο και ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Μικρότερες απώλειες κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά, η οποία υποχώρησε κατά 0,35%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 194.178,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος €8,42 – πτώση 0,47%). Ακολούθησε η Net Info με όγκο 79.800 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,15 – αμετάβλητη), η Ατλάντικ Ασφαλιστική με όγκο 39.330,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,44 – άνοδος 0,83%), η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 26.141,18 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,55 – πτώση 1,27%) και η Eurobank Cyprus με όγκο 19.586,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,95 – άνοδος 0,25%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών έφτασε τις 100.

Εξάλλου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 21.600 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 1ης έκδοσης, Σειράς 2026 (23/01/2026 – 24/04/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €21.600.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 23η Ιανουαρίου 2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Α26/ ΤΒ13A26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241390810.

Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ