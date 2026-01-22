Μπαϊρακτάρ (Τούρκος υπ. Ενέργειας): Προανήγγειλε συμφωνία με Chevron τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη

Συμφωνία με τη Chevron αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι A Haber, χαρακτηρίζοντας το 2026 «χρυσή χρονιά» για την ενεργειακή διπλωματία και την παραγωγή.

Ο Μπαϊρακτάρ υπενθύμισε ότι τον Ιανουάριο υπεγράφη συμφωνία με την ExxonMobil για κοινές έρευνες στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες περιοχές διεθνώς, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διεθνείς συνεργασίες. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα έργα έρευνας και εξερεύνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ