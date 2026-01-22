Οι προκλήσεις οικονομίας ΕΕ στο πρώτο Συμβούλιο ΥΠΟΙΚ επί Κυπριακής Προεδρίας

Του πρώτου Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ επί Κυπριακής Προεδρίας ήταν επικεφαλής ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στις Βρυξέλλες, την Τρίτη και, όπως ενημέρωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη, το Συμβούλιο απασχόλησε σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.

"Το πρώτο συμβούλιο με την ανάληψη της Προεδρίας συζήτησε σοβαρά θέματα", είπε ο κ. Κεραυνός, σημειώνοντας την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, το θέμα της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, "που είναι ένα πολύ σοβαρό για την ΕΕ πρόγραμμα, γιατί είναι όλες οι αναπτυξιακές δαπάνες και είναι κάτι που λήγει στα μέσα του 2026 και από εδώ και πέρα θα το χειριστεί η Κυπριακή Προεδρία", είπε.

Επίσης, σημείωσε ότι έγινε μια συζήτηση του θέματος της συνέχισης της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, σε σχέση με τις ανάγκες της που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας, καθώς και μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα το θέμα της Γροιλανδίας, "που απασχολεί και μέλη της ΕΕ και τους αντίστοιχους Υπουργούς Οικονομικών, ενόψει της αποψινής συζήτησης που θα έχουν οι αρχηγοί κρατών".

Πηγή: ΚΥΠΕ