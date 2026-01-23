Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 2,1% το ποσοστό ΜΕΔ τραπεζών- Στο 71% ο δείκτης κάλυψης

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Οκτωβρίου 2025 στα €1,1 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις €0,5 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ

Στo τέλος Οκτωβρίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 4,2%, σε σύγκριση με 4,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 2,1%, στο τέλος Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 70,7% στο τέλος Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 68,5% τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Οκτωβρίου 2025 στα €1,1 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις €0,5 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

