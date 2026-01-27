ΑΚΕΛ για φορολογική μεταρρύθμιση: Πληρώνει η κοινωνία την προχειρότητα

Σε λιγότερο από ένα μήνα από την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης διαπιστώνονται κενά, λάθη και παραλείψεις γεγονός που επιβεβαιώνει την προχειρότητα με την οποία Κυβέρνηση, τα κόμματα που τη στηρίζουν αλλά και ο Συναγερμός συμπεριφέρθηκαν κατά τη ψήφιση στη Βουλή, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου. Προχειρότητα που κάνει τη ζωή δύσκολή για χιλιάδες φορολογούμενους αφού βρίσκουν μια σειρά από εμπόδια στις νέες νομοθεσίες, προσθέτει.

Όπως σημειώνει, τα ζητήματα που αφορούν το χειρισμό των τέκνων, η μη συμπερίληψη κατηγοριών στεγαστικών δανείων που δικαιούνται εκπτώσεις όπως δάνεια για ανακίνηση ή δάνεια που ακόμα το σπίτι είναι υπό ανέγερση ή ακόμα και ελλιπείς διατάξεις σε μια σειρά από νέα άρθρα της νομοθεσίας είναι μόνο μερικά παραδείγματα για τα σημαντικά κενά που άφησαν στη νομοθεσία. Κενά που δεν διαπιστώνονται σήμερα για πρώτη φορά, προσθέτει, «αλλά είχαν τεθεί στο παρελθόν και αγνοήθηκαν υπό την πίεση να εγκριθεί άρον άρον η μεταρρύθμιση».

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει την ανάγκη η φορολογική μεταρρύθμιση να απλοποιήσει και όχι να δυσκολέψει τη ζωή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, για αυτό και δηλώνει την ετοιμότητα του να συνεισφέρει -και με δικές του εισηγήσεις- στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει ο Έφορος Φορολογίας ώστε να καλυφθούν κενά και να λυθούν προβλήματα αλλά και να απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία για τους φορολογούμενους πολίτες.