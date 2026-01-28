Καταλύματα Airbnb: 81 υποθέσεις οδηγούνται στα δικαστήρια

Ογδόντα μία υποθέσεις για παράνομα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης οδηγούνται στα δικαστήρια, ενώ οι συνολικές καταγγελίες προς το Υφυπουργείο Τουρισμού από τον Σύνδεσμο Αυτοεξυπηρετούμενων Τουριστικών Καταλυμάτων ανέρχονται σε 320 τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αυτοεξυπηρετούμενων Τουριστικών Καταλυμάτων, Κωνσταντίνος Καράκοντης, δήλωσε στον «Π» ότι ο Σύνδεσμος τα τελευταία δύο χρόνια προχώρησε σε 320 καταγγελίες στο Υφυπουργείο Τουρισμού για παράνομα καταλύματα και 81 υποθέσεις οδεύουν ενώπιον δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επισημαίνει, απαγορεύεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού να κάνει επιτόπιους ελέγχους.

«Ενημερωνόμαστε από το υφυπουργείο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των καταγγελιών, κάποια καταλύματα μετά από συστάσεις συμμορφώνονται, ενώ για κάποια δεν υπάρχει κατάληξη με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι υποθέσεις στα δικαστήρια», σημειώνει.

Ο Σύνδεσμος Αυτοεξυπηρετούμενων Τουριστικών Καταλυμάτων δημιουργήθηκε το 2019. Εκπροσωπεί 300 εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται 6.500-7.000 καταλύματα που σε ποσοστό 99,9%, σύμφωνα με τον κ. Καράκοντη, είναι αδειοδοτημένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, ο αριθμός των αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων φθάνει στις 14-15 χιλ. την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου, ενώ τη χειμερινή περίοδο ο αριθμός είναι 11-12 χιλ.

Συνεισφορά Airbnb

Ο κ. Καράκοντης επισημαίνει παράλληλα τον ρόλο των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ανάκαμψη του τουρισμού στην Κύπρο και τα απανωτά ρεκόρ που καταγράφονται.

«Τα ρεκόρ τουρισμού που ανακοινώνονται αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι ο τουρίστας που επέλεξε να έρθει στην Κύπρο ίσως να μην ερχόταν εάν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή.

«Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα δεν είναι κλειστά, ο τουρίστας συμβάλλει και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων καθώς δεν περιορίζονται οι επιλογές του και μπορεί να ξοδέψει εκτός του καταλύματος», τονίζει.

9.012 στο Μητρώο υφυπουργείου

Σύμφωνα με πληροφόρηση που έλαβε ο «Π» από το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο Μητρώο του υφυπουργείου είναι εγγεγραμμένα 9.012 αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

Τον Απρίλιο του 2025, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τον περί της «Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο», ο επιχειρηματίας/ διαχειριστής του κάθε αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει άδεια εγγραφής και αριθμό Μητρώου από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στη διαφήμιση ή/και στην προώθηση του καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Η εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού πραγματοποιείται μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας του υφυπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.gov.cy/tourism) όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής του καταλύματός τους και εξασφάλισης της άδειας εγγραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, οποιοσδήποτε διατηρεί ή λειτουργεί αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα χωρίς άδεια εγγραφής ή η άδεια εγγραφής του έχει ανακληθεί είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Εάν δε η παράβαση συνεχιστεί μετά την καταδίκη του είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε περαιτέρω χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.