Αύξηση €877 εκατ. στις καταθέσεις και €587 εκατ. στα δάνεια τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €877,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €330,8 εκατ. τον Νοέμβριο 2025. Σημειώνεται ότι το μέγεθος της αύξησης των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2025 επηρεάστηκε από εποχικούς παράγοντες. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 6,7% τον Νοέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2025 έφθασε στα €58,7 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €948,3 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €622,3 εκατ. και €51,2 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €274,8 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €587,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €71,5 εκατ. τον Νοέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 10,7%, σε σύγκριση με 10,5% τον Νοέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2025 έφθασε στα €27,1 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €250,5 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €113,0 εκατ. και €150,1 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €12,6 εκατ.

