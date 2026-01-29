Η ανταγωνιστικότητα θεμέλιο της ευρωπαϊκής αυτονομίας, λέει ο Υπουργός Εμπορίου

Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής αυτονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, στην ομιλία του για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Προεδρίας των Ευρωεπιμελητηρίων, στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), στη Λευκωσία.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία σε ιδιαίτερα απαιτητικές γεωπολιτικές συνθήκες, που θέτουν προκλήσεις στην ασφάλεια, την οικονομική ισχύ και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα της Ευρώπης δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ισχυρή έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βαθύτερη συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τόσο τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσο και την ευθύνη που συνοδεύει την ηγεσία του Συμβουλίου σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία», είπε.

Αναφερόμενος στο σλόγκαν της Προεδρίας: «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», τόνισε ότι αυτή η αντίληψη βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

«Η αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο με το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, να μειώσουμε στρατηγικές εξαρτήσεις και να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους. Μια ανταγωνιστική Ευρώπη είναι μια Ευρώπη με αυτοπεποίθηση – μια Ευρώπη που μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντά της, να υπερασπίζεται τις αξίες της και να δρα διεθνώς υπό τους δικούς της όρους», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι η οικονομική απόδοση θα συνοδεύεται από περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κοινωνική συνοχή, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι περιεκτική και ανθεκτική για να έχει διάρκεια.

«Στην καρδιά των προσπαθειών μας βρίσκεται η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. Μια ισχυρή, πλήρως ενσωματωμένη Ενιαία Αγορά παραμένει η ραχοκοκαλιά της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», είπε ο κ. Δαμιανός.

Πρόσθεσε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.

«Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, θα εργαστούμε για την αφαίρεση των υπολειπόμενων εμποδίων, την απλοποίηση των ρυθμιστικών πλαισίων και την ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας. Η προώθηση πρωτοβουλιών όπως το 28ο Καθεστώς και το Πακέτο Ευρεσιτεχνίας θα είναι κρίσιμη για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις πιο εύκολα και αποτελεσματικά σε όλη την Ένωση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας θα αποτελέσει επίσης έναν κεντρικό άξονα της Προεδρίας. Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, ανέφερε ο κ. Δαμιανός, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που επιταχύνουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, ενισχύουν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και μειώνουν τις ενεργειακές ευπάθειες. «Θα εργαστούμε για την προώθηση σημαντικών προτάσεων, όπως η Πράξη για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, το ReSourceEU, η Πράξη για τα Κρίσιμα Ακατέργαστα Υλικά και η Πράξη για τους Επεξεργαστές», είπε.

Σε ό,τι αφορά τις ΜμΕ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, στην υποστήριξη της ψηφιακής μεταμόρφωσης και στη μείωση των εμποδίων στη διασυνοριακή δραστηριότητα, επιτρέποντας στις ΜμΕ να αναπτυχθούν, να κλιμακωθούν και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα της ανταγωνιστικότητας και θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα μας. Η προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια είναι απαραίτητη για τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις. Η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στη διαφοροποίηση, στην ανάπτυξη υποδομών, στις διασυνδέσεις, σε προβλέψιμες τιμές ενέργειας και στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για το Πακέτο Ευρωπαϊκών Δικτύων», συνέχισε.

Ταυτόχρονα, τόνισε, η διασφάλιση προσιτής στέγασης θα αποτελεί επίσης προτεραιότητα, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της για την κοινωνική συνοχή, τη σταθερότητα της οικονομίας και την προσιτή ενέργεια για τα νοικοκυριά.

«Η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία με σαφή φιλοδοξία: να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ενώ παραμένει ανοικτή στον κόσμο», τόνισε ο κ. Δαμιανός.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, το «Ανοικτή στον Κόσμο» σημαίνει ότι η ευημερία και η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτώνται από ισχυρές παγκόσμιες συνδέσεις, δίκαιες συνεργασίες και την ικανότητα να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της όταν χρειάζεται. Πρόσθεσε ότι το εμπόριο είναι το πεδίο όπου όλα αυτά συναντώνται, διαμορφώνοντας τον τρόπο που η Ευρώπη αλληλεπιδρά με άλλους, προστατεύει τις αξίες της και διατηρεί ανθεκτικότητα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε την επέκταση του δικτύου ελευθέρων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ για να ανοίξουμε νέες αγορές και να δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικούς οικονομικούς δεσμούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά εργαλεία όταν απαιτείται», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των τρεχουσών εμπορικών διαπραγματεύσεων με βασικούς εταίρους σε Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή.

Άλλη προτεραιότητα, είπε, θα είναι οι προετοιμασίες για την 14η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Καμερούν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την υπεράσπιση της ακεραιότητας του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και την επίτευξη ρεαλιστικής και ουσιαστικής προόδου.

«Θα εντείνουμε επίσης τις προσπάθειες για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας σε κοινούς στρατηγικούς τομείς, καθοδηγούμενοι από διάλογο, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους διεθνείς κανόνες», ανέφερε καληκτικά.