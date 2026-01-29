Οι 4 προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το θέμα στέγασης

Τις προτεραιότητες που θα προωθήσει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το θέμα της στέγασης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου ενώπιον των Επιτροπών HOUS και EMPL του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 28 και 29 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή κατοικία

Ενημερώνοντας τα Μέλη των δύο Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια για διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική, βιώσιμη και προσιτή στέγη, ως προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι το Σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε επί Δανικής Προεδρίας, αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το Σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς, στην ενεργοποίηση επενδύσεων, στην υποστήριξη των κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτων πολιτών, καθώς και στην ανταλλαγή στοιχείων, ώστε οι πολιτικές που σχεδιάζονται να είναι υλοποιήσιμες και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί, με την ίδια αφοσίωση και προσήλωση, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου, ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου για την οικονομικά προσιτή στέγη, ως υψηλή προτεραιότητα». Στόχος μας, πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι να δώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες στα κράτη να ανταλλάξουν απόψεις για το σημαντικό θέμα της στέγασης, σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτόν τον στόχο, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, αναμένεται να συμβάλει η άτυπη τηλεδιάσκεψη που συγκλήθηκε, υπό την Κυπριακή Προεδρία, μεταξύ του Επιτρόπου για τη Στέγαση και των αρμόδιων Υπουργών για παρουσίαση και συζήτηση επί του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη. Απώτερος σκοπός της Κυπριακής Προεδρίας είναι ο καταρτισμός Συμπερασμάτων Συμβουλίου για το ζήτημα της στέγασης, που θα υποβληθούν προς υιοθέτηση στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών τον Ιούνιο.

Σύνθετο ζήτημα που απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις

«Οι πιέσεις που δημιουργούν οι αυξανόμενες τιμές αγοράς και ενοικίασης, οι δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η έλλειψη προσφοράς οικιστικού αποθέματος στην αγορά έχουν δημιουργήσει μια βαθιά και πολύπλοκη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ο κ. Ιωάννου, η Κυπριακή Προεδρία έχει ορίσει τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τη στέγαση, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις και να στηρίξουν το κοινό όραμα για ένα πιο δίκαιο, βιώσιμο και κοινωνικά συμπεριληπτικό μέλλον, με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους και τις επόμενες γενιές.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αφορούν:

1. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση για όλους: Εστιάζοντας στα νοικοκυριά μικρομεσαίων εισοδημάτων και τις νεαρές οικογένειες, μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, αναγνωρίζεται η ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε στέγη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους.

2. Ενίσχυση και διευκόλυνση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης: Με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, θα δοθεί προτεραιότητα στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων και στην προώθηση της νέας Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας για οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση.

3. Αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτής στέγης μέσω κατασκευής και ανακαίνισης: Η έλλειψη οικιστικού αποθέματος στην αγορά αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση των τιμών αγοράς και ενοικίασης κατοικιών. Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην προώθηση λύσεων για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος μέσω νέων αναπτύξεων, αλλά και ανακαινίσεων και επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενων μονάδων, εφαρμόζοντας ταχύτερες διαδικασίες και καινοτόμες λύσεις.

4. Ανταλλαγή γνώσης μέσω της συλλογής δεδομένων υψηλής ποιότητας: Δεδομένου ότι η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την πραγματική κατάσταση της αγοράς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πιο αποδοτικών λύσεων, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί μεθοδικά για την παροχή ευκαιριών για ανταλλαγή απόψεων και καλύτερο συντονισμό.

Στόχος η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής

Καταληκτικά, μιλώντας στα Μέλη των δύο Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της οικονομικά προσιτής στέγασης φιλοδοξούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μετέφερε τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρία για διάλογο, με στόχο την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής με συγκεκριμένες δράσεις που θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

«Θα συνεχίσουμε προσηλωμένοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα του θέματος. Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει την κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση», σημείωσε, τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών.