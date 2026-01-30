Ευρωπαϊκές κατσάδες για συμβάσεις πίστωσης και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Παρασκευή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή σε 21 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Κύπρος, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως (οδηγία (ΕΕ) 2023/2673).

Τα 21 κράτη είναι Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία.

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που ενισχύουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, ιδίως με την εισαγωγή ενός «κουμπιού υπαναχώρησης» που επιτρέπει στους καταναλωτές να υπαναχωρούν από μια σύμβαση με ένα μόνο κλικ.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα 21 κράτη μέλη που αναφέρθηκαν δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην Επιτροπή και η Κομισιόν εκκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στα 21 εμπλεκόμενα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα πλήρη μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές

Τη διαδικασία επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή σε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας ΕΕ 2023/2225 για τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές.

Η οδηγία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην αγορά πίστωσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις πιστωτικές συναλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 20 Νοεμβρίου 2025 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν τα πλήρη μέτρα μεταφοράς τους στην Επιτροπή.

Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας και να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.