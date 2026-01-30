Στο στόχαστρο Κομισιόν η Κύπρος και 11 κράτη μέλη για φορολογική διαφάνεια για crypto-assets

Εντός μιας ακόμη διαδικασίας επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η Κύπρος, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει επιστολή επίσημης προειδοποίησης για τη μη πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226, η οποία αφορά τη φορολογική διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία (crypto-assets).

Εκτός από την Κύπρο, επιστολές επίσημης προειδοποίησης αποστέλλονται και σε άλλα 11 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία.

Η οδηγία τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας (Οδηγία 2011/16/ΕΕ), με στόχο να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών για τα crypto-assets και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ιδίως όσον αφορά επενδυτικά εισοδήματα.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Κομισιόν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Δεύτερη, ξεχωριστή διαδικασία επί παραβάσει κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας επιστολή επίσημης προειδοποίησης για τη μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872, που αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και τους νέους κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών.

Εκτός από την Κύπρο, επιστολές επίσημης προειδοποίησης αποστέλλονται και στα εξής κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία.

Η οδηγία τροποποιεί επίσης το βασικό πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας (Οδηγία 2011/16/ΕΕ) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις νέες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Πηγή: ΚΥΠΕ