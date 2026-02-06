Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ικανοποιημένο το ΚΕΒΕ από 59 δράσεις της Κυβέρνησης για το 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες που άπτονται άμεσα της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου

Την ικανοποίησή του εκφράζει το KEBE για τις 59 δράσεις της Κυβέρνησης για το 2026, οι οποίες αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του τρίτου έτους διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες που άπτονται άμεσα της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τις πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και απλούστευσης διαδικασιών που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις, τη στήριξη των επενδύσεων και της καινοτομίας, με δράσεις που ενισχύουν την ψηφιακή μετάβαση, την τεχνολογία και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εξωστρεφή ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες για αναβάθμιση των υποδομών, που αποτελούν κρίσιμο πυλώνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αναφέρει.

Επιπλέον, χαιρετίζει τα μέτρα για ενίσχυση της αγοράς εργασίας και κατάρτισης, τα οποία ενδυναμώνουν, σημειώνει, το ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τις δράσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια, παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

"Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι ο σωστός προγραμματισμός, η συνέπεια στην υλοποίηση και η αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων αυτών αποτελούν προϋποθέσεις για να μετατραπούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε πραγματικό όφελος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η επιτυχής υλοποίηση των στόχων προϋποθέτει τη συστράτευση όλων των εμπλεκομένων φορέων, του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισχυρό, ανταγωνιστικό και δίκαιο οικονομικο - κοινωνικό πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΕΒΕΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα