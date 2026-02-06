Ικανοποιημένο το ΚΕΒΕ από 59 δράσεις της Κυβέρνησης για το 2026

Την ικανοποίησή του εκφράζει το KEBE για τις 59 δράσεις της Κυβέρνησης για το 2026, οι οποίες αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του τρίτου έτους διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες που άπτονται άμεσα της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τις πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και απλούστευσης διαδικασιών που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις, τη στήριξη των επενδύσεων και της καινοτομίας, με δράσεις που ενισχύουν την ψηφιακή μετάβαση, την τεχνολογία και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εξωστρεφή ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες για αναβάθμιση των υποδομών, που αποτελούν κρίσιμο πυλώνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αναφέρει.

Επιπλέον, χαιρετίζει τα μέτρα για ενίσχυση της αγοράς εργασίας και κατάρτισης, τα οποία ενδυναμώνουν, σημειώνει, το ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τις δράσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια, παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

"Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι ο σωστός προγραμματισμός, η συνέπεια στην υλοποίηση και η αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων αυτών αποτελούν προϋποθέσεις για να μετατραπούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε πραγματικό όφελος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η επιτυχής υλοποίηση των στόχων προϋποθέτει τη συστράτευση όλων των εμπλεκομένων φορέων, του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισχυρό, ανταγωνιστικό και δίκαιο οικονομικο - κοινωνικό πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ