Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου τοποθετεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την Κύπρο στον χάρτη του European Money Quiz

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο διαγωνισμό: «European Money Quiz», εντάσσοντας ξανά την Κύπρο στη μεγάλη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Στη ένατη διοργάνωση του European Money Quiz, ο Σύνδεσμος Τραπεζών εδραιώνει πλέον τη συμμετοχή της χώρας μας στον διαγωνισμό για το χρήμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή του στην καλλιέργεια βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους.

Ο κυπριακός διαγωνισμός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17/03/2026, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου (13 με 15 ετών) και αποτελεί μέρος των ευρύτερων δράσεων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος. Μέσα από ένα διαδραστικό, διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων, οι μαθητές δοκιμάζονται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση χρημάτων, βασικές οικονομικές έννοιες, τον ρόλο των τραπεζών και τη λειτουργία της οικονομίας.

Η νικήτρια τάξη του εθνικού διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 18-19/08/2026 όπου θα συναντηθούν και θα αναμετρηθούν οι νικήτριες ομάδες από περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Η συνέχιση της κυπριακής παρουσίας στον θεσμό αναδεικνύει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας ως βασικού εφοδίου ζωής και ενισχύει τη θέση της χώρας μας στον ευρωπαϊκό διάλογο για τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του οποίου η συμβολή παραμένει καθοριστική για την προώθηση δράσεων που ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών της Κύπρου στον τομέα της οικονομίας και της διαχείρισης χρημάτων.