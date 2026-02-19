Απαντά το ΥΠΑΝ: «Δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε σχολική μονάδα» - Η ανακοίνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών

«Δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε σχολική μονάδα», απαντούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση των σχολικών κτηρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα αντισεισμικής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το 90% των σχετικών εργασιών. Για το υπόλοιπο 10% των σχολείων, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνοοικονομικές μελέτες, οι οποίες, υπογραμμίζει ότι «εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου και καθορίζουν, με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, κατά πόσο ένα κτήριο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά συμφέρον να αναβαθμιστεί ή εάν απαιτείται η αντικατάστασή του».

Οι μελέτες, προστίθεται, διενεργούνται στο πλαίσιο της ωφέλιμης ζωής των κτηρίων και αποτελούν μέρος της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων υποδομών, χωρίς να τίθεται ζήτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε σχολική μονάδα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός και οι σχετικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης προχωρούν στη βάση συγκεκριμένων πιστώσεων και εγκεκριμένων έργων, με τα ζητήματα ασφάλειας να παραμένουν σταθερά στην κορυφή των προτεραιοτήτων».

«Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ποιοτικής βελτίωσης του δημόσιου σχολείου».

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, επισημαίνουν, ακόμη, ότι «τα θέματα σχολικών υποδομών αποτελούν στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης».

Καταληκτικά, επαναλαμβάνουν ότι «σημαντικό έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ όσα βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρούν βάσει προγραμματισμού, τεχνικής αξιολόγησης και δημοσιονομικής ευθύνης, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση σύγχρονων, λειτουργικών και ανθεκτικών σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα».