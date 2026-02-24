Με ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Ζημιές σημείωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 288,41 μονάδες με απώλειες 1,21%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,95 μονάδες με πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 2.494.515,81 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, οριακά κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,03%, ενώ πτώση σημείωσαν η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά κατά 1,07% και 1,32% αντίστοιχα και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 3,95%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 2.296.911,86 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,24 ευρώ - πτώση 0,86%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 86.405,65 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,475 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Logicom με όγκο 32.915,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,42 ευρώ – πτώση 0,58%), της Eurobank με 22.104,76 (τιμή κλεισίματος 3,849 ευρώ - πτώση 2,31%) και της Cyprus Cement με 17.290 (τιμή κλεισίματος 1,33 ευρώ - πτώση 2,21%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 4 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 175.

Πηγή: ΚΥΠΕ