Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Cyta ύψους €597,9 εκατ. για το 2026

Με 33 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια της Βουής ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) για το 2026, συνολικών δαπανών €597,9 εκατ., υιοθετώντας μια τροπολογία εκ των δύο που κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Αλέκος Τρυφωνίδης.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα €450.573.650, εκ των οποίων €438.000.000 από υπηρεσίες και προϊόντα, €9.870.000 από λειτουργικές δραστηριότητες και €2.703.650 από επενδυτικές δραστηριότητες.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κ. Τρυφωνίδης συνεχάρη τη διοίκηση, τη διεύθυνση και το προσωπικό του οργανισμού για τα αποτελέσματα και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού και έργων υποδομής. Αναφέρθηκε θετικά στους στόχους για επέκταση του δικτύου σε ορεινές περιοχές και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του κόμματος εναντίον κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης ή αποκρατικοποίησης της Cyta.

Όπως ανέφερε, μετά από αγώνες η Cyta παρέμεινε εκτός ιδιωτικοποίησης, με τα οφέλη να τα απολαμβάνει το κράτος.

Αναφερόμενος στην τροπολογία, η οποία εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ και 10 κατά, εξήγησε ότι αυτή προβλέπει όπως σταυρωθούν οι πρώτες 17 από τις 50 θέσεις που αφορούν προσλήψεις ανώτερων λειτουργών ιδιωτικού δικαίου στην Cyta, ώστε πριν από οποιαδήποτε διαδικασία πλήρωσής τους να απαιτείται έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Ο κ. Τρυφωνίδης εξέφρασε ανησυχία ότι η πρόσληψη 50 διευθυντών, ανώτερων λειτουργών και τμηματαρχών σε κρίσιμες θέσεις ενδέχεται να συνιστά έμμεση ιδιωτικοποίηση. Η δεύτερη τροπολογία που αφορούσε δέσμευση ενός ποσού που αφορούσε αμοιβές και κίνητρα στην Cyta καταψηφίστηκε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της Cyta διαφυλάχθηκε χάρη σε όσους αντιτάχθηκαν στην ιδιωτικοποίησή της, σημειώνοντας ότι αποτελεί μόνιμη έγνοια η ενίσχυση της θέσης του οργανισμού και η αποτελεσματική λειτουργία του προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Σημείωσε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει την πρώτη τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη για σκοπούς ελέγχου της πλήρωσης θέσεων ιδιωτικού δικαίου.

