Με οριακά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,41 μονάδες καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,06%

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,41 μονάδες καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 173,56 μονάδες με ζημιές 0,37%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 284.997,76 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,19%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν ζημιές σε ποσοστό 0,63% και 0,65% αντίστοιχα. Τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 161.855 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,40 ευρώ – χωρίς μεταβολή), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 38.741,62 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,64 ευρώ - πτώση 0,43%), της Δήμητρα Επενδυτικής με 26.275,01 (τιμή κλεισίματος 1,48 ευρώ - πτώση 0,67%), της Logicom με 18.247,12 (τιμή κλεισίματος 3,42 ευρώ - χωρίς μεταβολή) και της Πανδώρα Επενδύσεις με 18.091,65 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,212 ευρώ - πτώση 1,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 103.

Πηγή: ΚΥΠΕ

