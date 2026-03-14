Μελετούν μέτρα για το κόστος της ενέργειας

Την ανάγκη να δράσει η Ευρώπη άμεσα, για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, σε περίπτωση που οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του στο Reuters.

Ενεργειακοί φόροι, τέλη δικτύων και το κόστος άνθρακα, είναι πιθανοί τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα για την άμβλυνση της πίεσης στις βιομηχανίες, που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Στη βάση αυτή, ήδη χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία ανακοίνωσαν ανώτατα όρια αύξησης στις τιμές καυσίμων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, καθώς αποκαλύφθηκε, ότι ένα ινδικό δεξαμενόπλοιο δεν διέπλευσε το Στενό του Ορμούζ, αλλά είχε αναχωρήσει από το Ομάν, ανατολικά του στενού, το οποίο παραμένει κλειστό από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ιρανική κυβέρνηση επιτίθεται σε πλοία, που προσπαθούν να διέλθουν από το στενό, από το οποίο διακινείται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες της G7 δεν οδήγησε σε αποκλιμάκωση.

Οι ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση, έδωσαν άδεια διάρκειας 30 ημερών, που επιτρέπει στις χώρες, να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, που έχουν εγκλωβιστεί στη θάλασσα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε, ότι πρόκειται για ένα μέτρο, που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών, οι οποίες έχουν ταραχθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το ορόσημο

Η τιμή των 100 δολαρίων το βαρέλι συνιστά ένα επίπεδο τιμών, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πληθωριστικό σοκ ισχυρότερο από το σοκ του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο και ασκώντας πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

«Για αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα, για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας, όσο και τις οικονομίες μας», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα, πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα, να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».