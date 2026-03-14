Κεραυνός: Στήριξη οικονομίας με υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο

Τη διαβεβαίωση ότι ενόψει και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος από τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία κατά τρόπο υπεύθυνο και ευέλικτο, δίνει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε γραπτή του δήλωση με αφορμή την ψεσινή αξιολόγηση του οίκου DBRS, ο υπουργός αναφέρει ότι οι δράσεις θα αφορούν τόσο την ανάπτυξη και την απασχόληση, όσο και τα δημόσια οικονομικά, προωθώντας τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια.

Τα σχέδια, προσθέτει, θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων ευκαιριών, για συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας με παράλληλη μείωση του δημόσιου χρέους, στοχεύοντας στο να ξεπεραστούν επιτυχώς οι προκλήσεις που δημιουργούν οι σοβαρότατες αποσταθεροποιητικές εξελίξεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση, ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, εν μέσω μιας περιόδου αστάθειας για την παγκόσμια οικονομία λόγω της εντατικοποίησης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει, δυστυχώς, και την αβεβαιότητα σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Κύπρου, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης όπως ο «DPRS Morningstar», λαμβάνοντας υπόψη στην έκθεση τους τις τελευταίες εξελίξεις, συνεχίζουν να δηλώνουν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας βασιζόμενοι στη δυναμική ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια».

Ιδιαίτερα σημαντικό, τονίζει, είναι ότι, ο οίκος βασίζει τα πολύ θετικά συμπεράσματα του στο γεγονός ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μεγάλα δημοσιονομικά αποθέματα τα οποία θα επιτρέψουν την αντιμετωπίση πιθανών αρνητικών επιπτώσεών της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι Διεθνείς Οίκοι στη συνετή και προληπτική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρεται ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Δημοκρατίας εν μέσω σοβαρότατων αποσταθεροποιητικών γεγονότων στην εγγύς γεωγραφική περιοχή της Δημοκρατίας τονίζει τα ανθεκτικά θεμέλια της οικονομίας και την αξιοπιστία που έχει κτίσει η Δημοκρατία στην αντιμετώπιση προηγούμενων κρίσεων.