Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ρίχνει ταχύτητα η αύξηση των μισθών- Στο 2,7% το τέταρτο τρίμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επιβράδυνση των αυξήσεων στους μισθούς δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 2,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση ήταν 3,7% ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024 είχε φθάσει το 5,2%.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας.

Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι 3,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 4,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι αύξησης 4% το τρίτο τρίμηνο και 6,5% πέρσι.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.

 

Tags

ΜισθοίΕΡΓΑΣΙΑεργασίαΜΙΣΘΟΙ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

