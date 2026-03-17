Ρίχνει ταχύτητα η αύξηση των μισθών- Στο 2,7% το τέταρτο τρίμηνο 2025

Επιβράδυνση των αυξήσεων στους μισθούς δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 2,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση ήταν 3,7% ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024 είχε φθάσει το 5,2%.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας.

Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι 3,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 4,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι αύξησης 4% το τρίτο τρίμηνο και 6,5% πέρσι.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.