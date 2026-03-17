ΥΠΕΣ: Σε τέσσερις άξονες οι παρεμβάσεις για προσιτή στέγη

Σε τέσσερις άξονες κινούνται οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, επαναλαμβάνοντας ότι η προσιτή στέγη είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ομιλία την Τρίτη στο συνέδριο “Real Estate, Property Development and Construction” με θέμα «Προσιτή Στέγη: Στρατηγικές και Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Κυβέρνησης», στη Λευκωσία, ο Υπουργός είπε ότι, μέσα από τις δράσεις που προτείνονται, δίνεται έμφαση στην αύξηση της προσφοράς, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης και στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώνεται στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στα νοικοκυριά μικρομεσαίων εισοδημάτων και τις νεαρές οικογένειες, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις τους καθώς και στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από την προώθηση της νέας Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας για οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση.

Πρόσθεσε πως επίσης επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτής στέγης μέσω νέων κατασκευών, ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενων κτηρίων και στην ανταλλαγή γνώσης μέσω της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων και στην ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε οι πολιτικές να σχεδιάζονται στη βάση των πραγματικών δεδομένων της αγοράς.

Ο ΥΠΕΣ ανέφερε, ακόμη, ότι δεδομένου πως η ζήτηση για κατοικίες παραμένει υψηλή, ενώ η προσφορά δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση μιας σειράς μέτρων που στοχεύουν τόσο στην κατασκευή νέων κατοικιών όσο και στην αξιοποίηση υφιστάμενων οικιστικών μονάδων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, κινούνται τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσω των οποίων επιχειρούμε, σε συνεργασία με όλους εσάς, τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, να αυξήσουμε την προσφορά κατοικιών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 46 αιτήσεις για αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων και του επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης που αντιστοιχούν στην σταδιακή κατασκευή πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων την επόμενη διετία, εκ των οποίων οι 400 θα διατεθούν στην αγορά προσιτής κατοικίας.

Παράλληλα, σε άλλες 24 αιτήσεις αξιοποιείται η επιλογή εξαγοράς του συντελεστή δόμησης με συνολικό αντιστάθμισμα ύψους €12.5 εκατομμυρίων προς το Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, για την υλοποίηση των δικών του προγραμμάτων προσιτής στέγης.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, εντός του 2026 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης 244 οικιστικές μονάδες προς πώληση σε προσιτή τιμή και 192 μονάδες προς προσιτό ενοίκιο, ενώ προχωρεί η διαδικασία διαχωρισμού 135 οικοπέδων σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο σχέδιο ανέγερσης 500 περίπου μονάδων προσιτού ενοικίου σε κρατική γη, συνολικής επένδυσης πέραν των €75 εκατομμυρίων και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029 και στο Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής για εργαζόμενους στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Ο ΥΠΕΣ υπενθύμισε, παράλληλα, ότι πριν ένα μήν, ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Ανέγερσης Μονάδων Διαμονής Φοιτητών, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για φοιτητικά δωμάτια και στη σταθεροποίηση των τιμών ενοικίαης σε περιοχές με έντονη φοιτητική παρουσία.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στις ουσιαστικές βελτιώσεις στο Σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», για να καταστεί πιο ελκυστικό και να συμβάλει βραχυπρόθεσμα στην αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος με αύξηση της χορηγίας κατά €5.000 ανά τύπο οικιστικής μονάδας, την ένταξη υφιστάμενων μη οικιστικών μονάδων, όπως γραφείων και επαγγελματικών χώρων, την επέκταση των περιοχών εφαρμογής, τη διεύρυνση του ορίου της επιτρεπόμενης μέγιστης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κοκ.

Για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης της ανάπτυξης γης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, σχεδόν 2.100 αιτήσεις για αναπτύξεις μέχρι δύο κατοικίες ολοκληρώθηκαν εντός του χρονικού ορίου των 40 εργάσιμων ημερών, ενώ άλλες 660 αιτήσεις που αφορούν πολυκατοικίες 20 διαμερισμάτων εξετάστηκαν εντός των 80 εργάσιμων ημερών.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι σχεδόν 5.800 νοικοκυριά θα καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ